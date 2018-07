‘Maak haast met wederopbouw Sint-Maarten’

De regeringen van Sint-Maarten en Nederland moeten haast maken met de wederopbouw van Sint-Maarten in de nasleep van orkaan Irma. Deze oproep doen de Ombudsman van Sint Maarten, Nilda Arduin en Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de minister-presidenten. Daarin uiten zij hun zorgen over de huidige gang van zaken.

Het nieuwe orkaanseizoen is al begonnen, reden te meer om haast te maken met de wederopbouw om de inwoners van Sint-Maarten te kunnen beschermen, stellen zij. Tijdens gesprekken die zij hebben gevoerd bleek echter dat slechts twee organisaties op het Caribische eiland schade aan daken van huizen hebben kunnen herstellen. ,,Dit betekent dat nog heel veel burgers op Sint-Maarten direct behoefte hebben aan concrete hulp. Het is de taak van een ombudsman om in te grijpen op het moment dat het tussen overheid en burger misgaat, en met het orkaanseizoen al van start, is dit nu aan de hand.”

Vanuit beide overheden zijn in de afgelopen maanden toezeggingen gedaan om tot een snelle wederopbouw te komen. Er is een fonds opgericht van waaruit de herstelactiviteiten betaald kunnen worden. De Wereldbank heeft daarbij een co√∂rdinerende taak. ,,Het systeem zou erop gericht moeten zijn, zo snel mogelijk de feitelijke situatie van de burgers van Sint-Maarten te verbeteren zodat er bij een volgende orkaan voldoende bescherming en veiligheid is”, aldus de ombudsmannen.