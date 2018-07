Minister Slob nog enige tijd uit de running

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) is nog enige tijd uit de running. Hij is vorige week in Zwolle geopereerd aan twee infectiehaarden, aldus zijn ministerie. Hij is sinds dinsdag weer thuis om de behandeling voort te zetten. ,,Dat zal nog wel enige tijd vragen”.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) neemt zijn taken voorlopig waar. Slob miste door zijn ziekte in de laatste week van de Tweede Kamer onder meer een debat over het debacle bij VMBO Maastricht.

De bacterie die Slob velde had zich genesteld in zijn rechterdijbeen en linkerpols.