Mishandelaar ober biedt Nederland excuses aan

Een van de Nederlanders die in Praag een ober hebben mishandeld, heeft in een brief zijn excuses aangeboden. In de brief zegt Armin N. spijt te hebben en biedt hij niet alleen de ober, maar ook Nederland zijn excuses aan. Ook is hij van plan de ober financieel te steunen.

De brief is ingezien door het AD dat een foto ervan heeft geplaatst. ,,Door middel van dit bericht wil ik mijn spijt betuigen voor het incident en persoonlijk mijn excuses aanbieden voor het voorval en de schaamte die het heeft gebracht aan Nederland en de mensen thuis”, schrijft N. ,,Mijn enige prioriteit is om het slachtoffer te steunen zodat hij volledig kan herstellen. Ik ben dus ook van plan de familie van het slachtoffer financieel te steunen.”

N. en zijn broer Arash zitten in Tsjechiƫ in de gevangenis. De twee waren in april betrokken bij de vechtpartij die in Tsjechiƫ en Nederland tot grote verontwaardiging leidde. Een groep Nederlanders mishandelde een ober van een terras, nadat ze erop waren aangesproken dat ze hun eigen bier dronken.