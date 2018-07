OM in hoger beroep in zaak Sharleyne

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de zaak Sharleyne. Het OM vindt dat er wel degelijk voldoende wettig en overtuigend bewijs is tegen de verdachte Hélène J. (38) om haar te kunnen veroordelen voor doodslag op haar dochter.

De moeder van Sharleyne werd maandag vrijgesproken door de rechtbank in Assen. De rechters vonden dat niet wettig bewezen was dat de moeder het meisje over de balustrade van de tiende verdieping had gegooid van het flatgebouw in Hoogeveen, waar zij woonden. Ook vond de rechtbank niet overtuigend bewezen dat het meisje voor haar val de keel was dichtgeknepen, wat enkele deskundigen concludeerden op basis van de verwondingen van het meisje.

Volgens de aanklagers leefde Sharleyne nog toen zij naar beneden viel. De aanklagers hadden tien jaar celstraf geëist tegen J. De vrouw heeft altijd ontkend dat zij verantwoordelijk is voor de dood van haar dochter. Zij deed er verder veelal het zwijgen toe.

Het OM vindt dat de rechtbank op veel van de punten die het OM aanbracht, niet is ingegaan. Het ziet voldoende mogelijkheden om de kwestie nu aan het gerechtshof voor te leggen.