Politie Amsterdam Osdorp sport met kinderen AZC

Amsterdamse politievrijwilligers hebben afgelopen weekend een sportdag georganiseerd bij het asielzoekerscentrum (AZC) aan de Willinklaan in Osdorp. Alle honderdacht kinderen die daar verblijven konden voetballen, trampolinespringen en andere spelletjes doen met de politie.

De sportdag werd georganiseerd door de politie om een betere band te krijgen met de bewoners van het AZC. “In principe komen we hier bijna alleen maar om brandjes te blussen en ruzies op te lossen”, zegt Pien van der Kooi op AT5, die de sportdag namens de politie organiseerde. “De kinderen leren ons zo op een negatieve manier kennen.”

Met de sportdag hoopt ze hier verandering in de te brengen. “Ze zien nu dat wij ook heel aardig en lief kunnen zijn. De drempel om ons te benaderen wordt heel laag. Ze hangen aan onze armen en vinden onze uitrusting fantastisch.” Ook bij het AZC zelf zijn ze blij met het initiatief. We hebben meteen ja gezegd, aldus woonbegeleider Badia Redouni. “Het is ook een stukje afleiding voor de kinderen. Ze hebben op zich genoeg te doen, maar dit is wel een speciale dag.”