Veel verkocht ivoor is illegaal

Ondanks een verbod wordt in de Europese Unie nog steeds illegaal ivoor verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Oxford en het online platform Avaaz, waarbij de ivoorhandel in tien Europese landen, waaronder Nederland, is geanalyseerd.

Volgens de Europese wetgeving mag ivoor dat voor 1947 is verkregen, vrij worden verhandeld. Ivoor van tussen 1947 en 1990 kan alleen worden verkocht met een certificaat van herkomst. Na 1990 is de verkoop van ivoor sowieso illegaal.

Campagneorganisatie Avaaz kocht meer dan honderd stuks ivoor uit tien verschillende EU-landen om koolstoftesten te ondergaan aan de Oxford Universiteit. Wetenschappers concludeerden dat 75 procent van het ivoor afkomstig was van na 1947, maar werd verkocht als van voor dat jaar.

In Nederland kocht Avaaz bij vier antiekwinkels en bij verschillende aanbieders op Marktplaats negentien stuks ivoor. Twee items bij de antiekwinkels en elf stuks ivoor die op Marktplaats werden verhandeld, bleken illegaal.