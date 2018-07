Vlucht na dreigbrief alsnog vertrokken

De vlucht van Eindhoven naar Edinburgh die maandagavond niet kon doorgaan vanwege de vondst van een dreigbrief in het vliegtuig is dinsdag aan het begin van de middag alsnog vertrokken. De tweehonderd passagiers hebben de nacht doorgebracht in hotels.

In het toestel van Ryanair werd kort voor het opstijgen een briefje met een dreigende tekst gevonden. Daarna werd het vliegtuig op Eindhoven Airport ontruimd. De passagiers moesten op veilige afstand van het toestel wachten.

Onderzoek met een speurhond wees uit dat het ging om een vals alarm, maar het was te laat om nog naar Schotland te vertrekken.

De marechaussee zegt dat het onderzoek naar de dreigbrief nog loopt. De politie wil onder andere weten wie de schrijver is geweest maar volgens een woordvoerder is dat nog niet duidelijk.