Bij een keukenbrand in een woning in Den Haag is een persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft rook ingeademd. Door de brand, die snel kon worden geblust, zijn zeven woningen aan de Groot Hertoginnelaan ontruimd. Een bewoner is met een hoogwerker van het balkon gehaald. Een andere bewoner is ter plaatse nagekeken door ambulance personeel, ook vanwege het inademen van rook.