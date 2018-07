Achraf B. was bij moord op Kok, zegt justitie

Justitie is ervan overtuigd dat Utrechter Achraf B. (25) op 8 december 2016 in de directe omgeving van seksclub Boccacio in Laren was toen misdaadblogger Martin Kok daar werd doodgeschoten. Dit bleek woensdag tijdens een inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

B., voorlopig aangeklaagd voor het medeplegen van moord en een poging tot moord op Kok, werd in april dit jaar opgepakt in Den Bosch. Volgens de aanklagers is zijn DNA-materiaal gevonden op een zogenoemd PGP-toestel (Pretty Good Privacy), dat op de bewuste avond een zendmast vlak bij de seksclub aanstraalde.

Ook heeft de in Marokko wegens moord opgepakte Anouar B. in verhoren bij de politie gezegd wat B. hem zou hebben verteld over de moord op Kok. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) blijkt daaruit dat B. de bewuste avond in Laren was en nauw betrokken bij de moord moet zijn geweest.

Achraf B. ontkent zelf elke betrokkenheid. ,,Ik heb er helemaal niks mee te maken en wil er ook helemaal niks mee te maken hebben”, zei hij.

Kok (49) ontsnapte enkele uren voor zijn liquidatie nog aan de dood in Amsterdam, toen daar een poging werd gedaan hem van het leven te beroven. De misdaadblogger, zelf veroordeeld voor moord, stortte zich na zijn criminele loopbaan op zijn website vlinderscrime.nl. Daarop schreef hij over misdaad en noemde hij verdachten en criminelen bij hun volle naam. Ook plaatste hij portretfoto’s van verdachten zonder hen onherkenbaar te maken.

Voor de liquidatie van Kok zat ook de 25-jarige Zakaria A. in voorarrest. Eerder deze week maakte justitie bekend hem voorlopig niet te vervolgen voor de moord. Het OM verdenkt hem nog steeds, maar worstelt met de bewijsvoering. A. blijft wel in de cel. Toen hij in voorarrest werd genomen, zat hij al vast vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij de moord op Ranko Scekic. Die werd in 2015 in Utrecht doodgeschoten.