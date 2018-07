Acties voor sluiting Belgische kernreactoren

Ruim een half miljoen mensen in Nederland, Duitsland en België hebben een petitie ondertekend om de zogenoemde scheurtjesreactoren in de Belgische plaatsen Tihange en Doel gesloten te krijgen. In Maastricht werden woensdagmiddag de in Nederland verzamelde handtekeningen overhandigd aan de organisatoren van de petitie. Die brengen de 502.760 Nederlandse, Duitse en Belgische handtekeningen vrijdag naar vertegenwoordigers van de Belgische atoomwaakhond FANC in Brussel.

De organisatoren hielden dinsdag een manifestatie in Luik, woensdag in Maastricht en donderdag in grensplaats Visé bij Eijsden. In Duitsland werden wekelijks op steeds andere plaatsen manifestaties tegen de reactoren gehouden. De bedoeling van deze manifestaties was extra handtekeningen op te halen en mensen te wijzen op de gevaren die zouden uitgaan van de Belgische kerncentrales.

Over de veiligheid van de kerncentrales in Doel en Tihange bestaan in het zuiden veel zorgen.