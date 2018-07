Brandweer: blijf binnen om vieze rook Nunspeet

De brandweer waarschuwt mensen in de omgeving van Nunspeet om uit de rook te blijven die er hangt door een brand in een grote opslagplaats met (elektrische) fietsen. Ook veel batterijen en accu’s zijn verbrand en dat zorgt voor schadelijke rook die de slijmvliezen irriteert. Volgens Omroep Gelderland is besloten de omgeving rond het pand te ontruimen. Sporthal De Brake is opengesteld voor mensen die door de rook hun huis niet in kunnen.

De brand woedt bij het pand van Stella Fietsen aan de Hullerweg, op een industrieterrein. De rook en stank trekken over een woonwijk en richting de snelweg A28. Met een mobiel laboratorium zijn metingen gedaan. Rond 18.45 uur was het vuur onder controle. De brandweer richt zich op het veilig benaderen van de accu’s. Die worden met speciale kranen ondergedompeld in bakken.

Om alle omwonenden te waarschuwen dat ze binnen moeten blijven, zijn al twee NL alerts verstuurd. Veel brandweerkorpsen uit de buurt schoten te hulp.