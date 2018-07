Mensen met beperking aan de slag in de zorg

Mensen met een beperking kunnen soelaas bieden als arbeidskracht in de zorg. Dat geldt ook voor mensen die extra begeleiding nodig hebben of personen die lange tijd niet konden werken. Ook zij kunnen aan de slag in de zorg, vinden minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Zij ondertekenen woensdag afspraken om mensen met een zogenoemde afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen in de gezondheidszorg. De bewindslieden hopen daarmee te bereiken dat bewoners van zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, revalidatiecentra en psychiatrische instellingen, meer aandacht krijgen.

De afspraken zijn gemaakt met onder meer ActiZ (zorgondernemers), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VO-Raad Praktijkonderwijs, Primair Onderwijsraad (PO-raad), Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs, UWV, het samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties RegioPlus en werknemersorganisatie CNV.

In de zorg geldt het tekort aan personeel als een van de grootste uitdagingen. In de zorg werken zo’n 1,2 miljoen mensen. In 2022 dreigt een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers.