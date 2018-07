Onderzoek naar gedrag burgemeester Huizen

Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar de begin dit jaar vertrokken waarnemend burgemeester Fons Hertog van Huizen. Dat onderzoek gaat over ,,grensoverschrijdend gedrag”, zegt een woordvoerder van het OM, naar aanleiding van een bericht van NHNieuws.

Volgens NHNieuws hebben zes vrouwen een klacht ingediend tegen Hertog in verband met ,,ongewenste omgangsvormen”. De woordvoerder van het OM kon dat niet bevestigen. Het is nog niet duidelijk wanneer het onderzoek is afgerond en of Hertog uiteindelijk voor de rechter moet verschijnen.

Hertog (VVD) was sinds 2012 burgemeester van Huizen. In oktober werd hij zeventig jaar en daarom moest hij eigenlijk met pensioen. Maar omdat Huizen over een paar jaar samengaat met Blaricum en Laren, kwam er geen opvolger en mocht Hertog als waarnemer aanblijven.

Hertog was eerder burgemeester in Haarlemmermeer. Daar kwam hij in opspraak omdat hij porno keek op een gemeentecomputer die hij thuis had staan. Hij stapte later op na een brand met elf doden in een cellencomplex op Schiphol in oktober 2005.

Huizen valt onder het arrondissement Midden-Nederland, maar omdat het om een bestuurder gaat, heeft het OM in Oost-Nederland de zaak in onderzoek.