Rode Kruis voorbereid op opvang brand Nunspeet

Het Rode Kruis staat in Nunspeet paraat om mensen op te vangen die niet naar hun huizen kunnen terugkeren vanwege schadelijke rook na een grote brand. De brand woedde in een opslag van elektrische fietsen en er zijn ook veel batterijen en accu’s verbrand. Metingen wezen uit dat de vele rook gevaarlijk is voor slijmvliezen.

De mensen die in de buurt van het pand wonen en door stank en rook niet naar huis kunnen, worden opgevangen in Sporthal De Brake aan de Oosteinderweg. Daar had zich overigens rond 20.45 uur nog niemand gemeld, liet een medewerkster weten.