In Emmen is een opgeblazen springkussen omgevallen. Daardoor zijn zeker zes kinderen gewond geraakt. Vijf van hen werden naar een ziekenhuis gebracht, de zesde werd ter plekke behandeld. Het is niet duidelijk waardoor het springkussen omviel.

Het springkussen stond bij een winkelcentrum. De brandweer heeft het luchtkussen opgetild om te kijken of omstanders eronder waren beland, maar dat was niet het geval.