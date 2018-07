Straten in Nunspeet ontruimd om giftige rook

Twee straten in Nunspeet, in de buurt van het uitgebrande pand, worden ontruimd. De rook die is ontstaan, is schadelijk bij langdurige blootstelling. Bij de brand zijn giftige stoffen vrijgekomen. De bewoners kunnen in elk geval tot middernacht niet terug. Om 22.00 uur is er opnieuw overleg over de stand van zaken. Enkele tientallen mensen hebben zich onder meer bij de gemeente gemeld met klachten aan ogen en luchtwegen.

Het gaat om 120 woningen in de Mackaystraat en Uitleg die zijn ontruimd. In totaal betreft het zo’n driehonderd bewoners. Voor wie nergens heen kan, is er opvang in sporthal De Brake aan de Oosteinderweg. Er staan busjes klaar om evacu├ęs daarheen te brengen. In de sporthal is het nog rustig, meldt het Rode Kruis.

De brand woedde in een opslag van Stella Fietsen, voor 3000 fietsen met accu en 6000 accu’s. Die zijn aangetast door het vuur en dat zorgt voor de schadelijke stoffen in de rook, die de slijmvliezen kunnen irriteren. Het is nog niet precies duidelijk welke schadelijke stoffen het betreft. Volgens de brandweer is kortdurende blootstelling aan de rook niet schadelijk, maar langdurige wel. Bovendien kunnen de accu’s ontploffen. Daarom is besloten de mensen te evacueren.

Even na 22 uur meldde de gemeente dat de rookontwikkeling ‘fors minder’ is. De brand is al enige uren onder controle. De burgemeester heeft zich ter plekke laten informeren en voert verder op het stadhuis overleg met de hulpdiensten.

Op Twitter tonen sommigen zich bezorgd dat deze brand zulke grote gevolgen kan hebben.