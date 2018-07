Strenge regels bij debat Oostvaardersplassen

Het verwachte provinciale besluit over nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen, woensdagmiddag in Flevoland, heeft veel publiek getrokken. Zij mogen ,,niet juichen of joelen, niet hardop met elkaar overleggen, niet filmen vanaf de publieke tribune en zich nergens mee bemoeien. Kortom: alleen luisteren.”

Die strenge regels heeft commissaris van de Koning Leen Veerbeek aan het begin van de vergadering in het Provinciehuis gesteld. Veerbeek: ,,Er zijn veel acties geweest, veel emoties zijn gedeeld, veel meningen zijn gehoord. Nu is het de beurt aan de fracties in Provinciale Staten om een besluit te nemen.”

Mocht het toch luidruchtig worden in de vergaderzaal dan zal Veerbeek de vergadering schorsen. Wie zich niet aan zijn regels houdt, wordt uit de zaal verwijderd. Bij de vergadering zijn 39 van de 41 Statenleden aanwezig. Als de stemmen zouden staken, valt er woensdag geen besluit.