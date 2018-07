Transportsector: maak rijdend appen onmogelijk

Appen achter het stuur moet technisch onmogelijk worden gemaakt. Daarvoor pleit Transport en Logistiek Nederland (TLN) bij fabrikanten van vrachtwagens en telefoons. ,,Laten we gewoon zorgen dat chauffeurs niet meer in de verleiding kunnen komen”, stelt voorzitter Arthur van Dijk voor.

Voordat het zover is, zou de overheid meer moeten handhaven en chauffeurs die toch al rijdend met hun telefoon in de weer zijn strenger moeten bestraffen, vindt de brancheorganisatie. TLN is enthousiast over de controles die de politie sinds kort uitvoert vanuit touringcars. Die ,,blijken heel effectief” volgens de organisatie.

Volgens Van Dijk hebben vrachtwagenbestuurders een extra verantwoordelijkheid, omdat ze professionals zijn. ,,En als het misgaat, zijn de gevolgen van een ongeluk met een vrachtauto vele malen groter.”

Ook nu kunnen transportbedrijven al maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de telefoon tijdens het rijden alleen gebruikt kan worden voor handsfree bellen en navigeren. Ze kunnen een speciaal apparaatje installeren, de zogeheten SafeDrivePod, die hiervoor zorgt.