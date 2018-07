Chemours verlaagt lozing chemische stof GenX

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht heeft de lozing van water waar GenX in zit, de afgelopen tijd verminderd met 85 procent. Dat is te danken aan een filterinstallatie met koolstofbedden die sinds juli 2017 wordt ingezet.

Vorige maand meldde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat mogelijk kankerverwekkende stoffen die Chemours gebruikt bij de GenX-technologie in het verleden via het afval in lucht, bodem en water terechtkwamen. Ook constateerde de inspectie dat het Dordtse bedrijf transporteurs en verwerkers van afval niet op de hoogte bracht dat de stoffen in het afval zitten.

Chemours zegt dat de geavanceerde technologie nu wordt ingezet als ,,blijk van toewijding aan verantwoord milieubeheer”. ,,We werken nauw samen met de autoriteiten en andere betrokkenen om de belasting van het milieu te verminderen.”

Met de GenX-technologie worden onder meer antiaanbaklagen en hittebestendige coatings gemaakt.