Gecrasht toestel Aviodrome niet te herstellen

Het gecrashte vliegtuig in Zuid-Afrika zal niet meer in Nederland tentoongesteld worden. Een woordvoerster van luchtvaartmuseum Aviodrome bevestigt berichtgeving daarover door de Stentor. ,,Het is niet te herstellen”, laat ze weten.

Mogelijk worden wel onderdelen van het vliegtuig naar Nederland gehaald. Omdat het toestel eerst vrijgegeven moet worden door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is dat nog onzeker. Dat kan volgens de woordvoerster ,,nog een lange tijd duren”.

De in Zuid-Afrika gecrashte Convair 340 uit 1954 was door de Zuid-Afrikaanse eigenaar, Rovos Rail, geschonken aan luchtvaartmuseum Aviodrome. Na de nodige technische werkzaamheden zou het historische toestel deze zomer dwars door Afrika en Europa naar haar nieuwe thuisbasis Aviodrome op Lelystad Airport vliegen.

De kosten van 350.000 euro voor het gereed maken van het vliegtuig, de aankoop van diverse reserveonderdelen en overtocht, waren voor rekening van Aviodrome.