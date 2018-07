Imam Jneid vangt wederom bot bij rechtbank

Het gebiedsverbod voor de omstreden imam Fawaz Jneid voor twee Haagse wijken is terecht verlengd. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag na bezwaar van Jneid.

De imam had al eerder bezwaren aangetekend tegen het opgelegde gebiedsverbod en ook die werden afgewezen. De streng islamitische prediker mag van de overheid niet in de Schilderswijk en de wijk Transvaal in Den Haag komen.

Het gebiedsverbod werd vorig jaar augustus voor een half jaar opgelegd. Jneid vocht dat aan en hij kreeg twee keer nul op het rekest. Het verbod werd afgelopen januari met een half jaar verlengd. Ook hiertegen heeft Jneid beroep aangetekend. Dit is nu door de Haagse rechtbank afgewezen.