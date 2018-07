Een negentienjarige asielzoeker is donderdagavond dood gevonden in de IJssel, bij Kampen. Hij was gaan zwemmen met vrienden en onder water verdwenen. Daarop volgde een grote zoekactie.

In de loop van de avond werd een lichaam gevonden. Niet lang daarna bleek dat het om de negentienjarige ging. De jongen woonde in Dronten.

Het scheepsverkeer was vanwege de zoekactie enige tijd gestremd.