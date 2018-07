Kosten nieuwe Kuip stijgen naar 444 miljoen

De totale kosten van het nieuwe stadion voor Feyenoord in Rotterdam zijn met 22 miljoen gestegen naar 444 miljoen euro. De bouw van het nieuwe onderkomen van Feyenoord zelf is niet duurder geworden. Dat is nog steeds begroot op 365 miljoen euro, zo bevestigt Feyenoord City na berichtgeving hierover op de website Stadion op Zuid. De extra kosten voor het nieuwe stadion zijn volgens Feyenoord City terug te voeren op hogere financieringslasten.

De 22 miljoen euro moet extra worden ingebracht door externe geldschieters. Feyenoord City is nog in overleg met investeerders en financiers over hoe het stadion wordt gefinancierd.

Stadion op Zuid is een zelfbenoemde waakhond voor de nieuwe Kuip. De website publiceert regelmatig vertrouwelijke stukken over Feyenoord City. Met de kosten van de grond en erfpacht tijdens de bouw komt de totale investering voor het nieuwe stadion zelfs boven de 500 miljoen euro uit, zo schat Stadion op Zuid. Feyenoord City ontkent dat: ,,De cijfers genoemd in het onlangs verschenen artikel van Stadion op Zuid zijn niet juist.”

De nieuwe voetbaltempel maakt deel uit van een veel grotere gebiedsontwikkeling in Rotterdam Zuid. Er komen scholen, winkels en huizen, kantoren en sportcomplexen. Totaal is die ontwikkeling begroot op zeker 1,5 miljard euro, waarvan Rotterdam 135 miljoen euro betaalt.