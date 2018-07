Na zonneschijn komt regen

Aan de extreme droogte in Nederland van de afgelopen maanden komt binnenkort toch een einde. Die kans wordt met de dag groter, zegt MeteoGroup in Wageningen.

,,Midden volgende week gaan we over op stereotiep Nederlands zomerweer, met geregeld buien”, aldus het weerbureau. ,,Het hogedrukgebied zal dan de wijk nemen. We krijgen minder stabiel zomerweer met hoogstwaarschijnlijk een afwisseling van stapelwolken en zon, met ’s middags een regen- of onweersbui. Wat onzekerder dus voor vakantiegangers in eigen land.”

De aanhoudende droogte leidde tot een grotere kans op natuurbranden, afgelasting van een aantal evenementen zoals vuurwerkshows en relatief grote sterfte onder dieren. Ook werd op veel plaatsen een sproei- of beregeningsverbod ingesteld vanwege een dreigend tekort aan water.