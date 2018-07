Qbuzz met schone bussen door het noorden

Qbuzz blijft het busvervoer in Groningen en Drenthe verzorgen, maar dan wel met een veel schonere busvloot die nauwelijks nog CO2 uitstoot. Het bedrijf gaat op grote schaal elektrische bussen en bussen op waterstof inzetten. Op lijnen waar dat niet haalbaar is, wordt biodiesel gebruikt. De uitstoot van CO2 daalt met ruim 90 procent ten opzichte van nu, meldt het OV-bureau Groningen Drenthe.

Qbuzz is nu ook al de vervoerder in dit deel van het noorden. Eind volgend jaar gaat de nieuwe concessie in, die een looptijd heeft van tien jaar.