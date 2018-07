Rutte: nu geen extra geld naar defensie

Het kabinet houdt vast aan de ingezette lijn: toegroeien naar 2 procent van het bruto nationaal product (bbp) aan defensie-uitgaven in 2024. Premier Mark Rutte zei dat nadat de Amerikaanse president Donald Trump op een ingelaste bijeenkomst op de NAVO-top in Brussel opnieuw had gehamerd op de noodzaak dat doel sneller te halen.

Volgens Trump gaan Europese landen meer en sneller miljarden aan defensie besteden, maar volgens Rutte ging dat over de periode sinds Trumps aantreden. ,,De uitgaven versnellen, ook aan Nederlandse kant met 1,5 miljard euro extra per jaar. We hebben afgesproken dat dat langs die lijn door moet gaan. Alle landen realiseren zich dat we de afspraken over het toewerken naar 2 procent moeten uitvoeren en dat dat urgent is’’, zei Rutte na de ,,robuuste” sessie. ,,Er is een acceleratie aan de gang.”

De VS betalen nu een groot deel van de rekening en dat moeten we met elkaar stap voor stap eerlijker verdelen, erkende Rutte. ,,Trump snapt ook dat er grenzen aan zijn, niet zozeer in de budgetten maar in hoeveel je kunt absorberen.” Hij heeft niet gedreigd uit de NAVO te stappen, bevestigde Rutte.

De premier herhaalde dat als er meevallers zijn, wordt bekeken of die worden ingezet voor defensie. ,,We gaan ieder jaar bij de begroting kijken welke stappen we verder gaan zetten.’’