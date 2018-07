Vader krijgt 12 jaar en tbs voor dood Diego

De vader van de tienjarige Diego is veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag op de jongen. De rechtbank in Rotterdam achtte het bewezen dat de 39-jarige Marcel S. zijn zoon heeft gewurgd uit nijd omdat zijn vrouw hem had verlaten.

Diego werd op 1 maart vorig jaar dood gevonden op het ouderlijk bed in de woning in Dordrecht. S. heeft steeds vastgehouden aan het verhaal dat hij ’s avonds in slaap was gevallen op de bank, de volgende ochtend wakker schrok en zijn zoon dood vond.