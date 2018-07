Veel pinbetalingen onmogelijk door storing

Door heel Nederland en daarbuiten zijn er problemen met pinbetalingen. Door een storing is het in veel gevallen onmogelijk om af te rekenen met bankpassen die werken met het Maestro-systeem van MasterCard, aldus een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland. ,,Er wordt met man en macht gewerkt om het probleem op te lossen”, zegt hij.

De meeste Nederlandse banken, waaronder ING, ABN Amro en Rabobank, geven Maestro-passen uit. Mensen met een pinpas van het concurrerende V Pay van Visa ondervinden geen problemen, aldus de Betaalvereniging, waar onder meer banken en betaalinstellingen lid van zijn.

Ook vakantiegangers die in het buitenland proberen te betalen met hun pinpas kunnen last hebben van de storing. ,,Dit raakt ook gebruikers buiten Nederland”, aldus de woordvoerder.

Het is duidelijk dat het om een grootschalig probleem gaat, maar het is mogelijk dat op sommige plekken toch met een Maestropas kan worden afgerekend. ,,Dat is afhankelijk van de manier waarop een winkelier is aangesloten. Als de schakel via een ander bedrijf dan Mastercard loopt, kan het zijn dat het wel werkt.”

Ook een woordvoerster van ING bevestigt dat er problemen zijn met de Maestro-passen.