Verdachte Nieuwegein was stalkende ex-vriend

De 31-jarige man uit Nieuwegein die is opgepakt in verband met de dood van een 24-jarige vrouw in Utrecht is haar ex-vriend. De man stalkte haar en zat daarvoor eerder deze maand vast. Hij heeft drie dagen in hechtenis gezeten en kreeg een contact- en locatieverbod opgelegd.

De politie meldt dat de verdachte herhaaldelijk contact met haar opnam omdat hij de relatie wilde herstellen. Het slachtoffer stapte naar de politie, maar maakte geen melding van mishandeling of bedreiging. De politie gaf haar een alarmknop mee.

Het lichaam van de vrouw werd woensdag gevonden in een huis aan de Bosboomstraat. Ze is door geweld om het leven gekomen. De man uit Nieuwegein zit nu vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.