Waterschap buigt voor verzet dorpje om dijk

De dijken rond het Noord-Limburgse dorpje Aijen worden toch niet hoger dan oorspronkelijk afgesproken. Die toezegging deed bestuurder Rein Dupont van het Waterschap Limburg donderdagavond tijdens een met spoed ingelast bewonersoverleg.

Donderdagmiddag togen ruim twintig boze burgers met schoppen gewapend naar de dijk aan de Maas om die eigenhandig te verlagen. De dijk bleek tot veertig centimeter hoger te zijn dan afgesproken. Daardoor werd veel inwoners een uitzicht op de Maas ontnomen. Na deze spontane actie besloot het schap water bij de wijn te doen.

Dijken worden volgens het schap iets hoger aangelegd omdat ze door de eigen massa inklinken. Dat betekent dat ze iets inzakken. Over drie jaar zou ook de dijk in Aijen de afgesproken hoogte bereikt hebben. Nu is overeengekomen dat het schap de extra laag eraf gaat schrapen en over een of twee jaar komt kijken of de dijk is ingeklonken. Dan wordt de hoogte aangevuld. Waar nodig gebeurt dat daarna nog een keer.

Bestuurder Dupont was donderdag al onderweg naar zijn vakantie in Italiƫ, toen hij ter hoogte van het Duitse Koblenz besloot terug te rijden om in Aijen de gemoederen tot bedaren te brengen.

Een woordvoerster van het waterschap erkent dat deze oplossing duurder is en dat het schap beter had moeten communiceren over de hoogte van de dijk. Een les voor de toekomst, zei ze.

In Aijen wonen 330 mensen. Het dorpje aan de Maas is volledig door dijken omgeven.