Amsterdamse ligt maanden dood in woning

Een 84-jarige vrouw heeft vermoedelijk een half jaar dood in haar woning aan de Marten Corverhof in Amsterdam Slotervaart gelegen. Buurtbewoners hadden de politie gebeld omdat ze haar al weken niet meer hadden gezien.

Volgens een woordvoerder van de politie leidde de vrouw een zeer teruggetrokken leven. Ze had met niemand contact, deed vrijwel nooit de deur open en had geen familie in Nederland. De vrouw woonde al jaren in de woning.

Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de bejaarde vrouw al zeker zes maanden geleden is overleden. Van een misdrijf is geen sprake, ze is een natuurlijke dood gestorven. Het stoffelijk overschot is vorige week gevonden.