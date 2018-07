Beloning voor tip over bedreigen burgemeester

Justitie in Limburg heeft een beloning van 12.500 euro klaarliggen voor de gouden tip in het onderzoek naar de bedreiging van de burgemeester van de gemeente Voerendaal. Burgemeester Wil Houben werd begin dit jaar met een wapen bedreigd door een gemaskerd persoon.

Er is veel aandacht besteed aan de zaak, zo hebben bijvoorbeeld 4500 mensen die in de buurt waren toen de bedreiging plaatsvond, een sms gekregen waarin om informatie is gevraagd. Tot een aanhouding heeft het nog niet geleid. In het tv-programma Opsporing Verzocht wordt de zaak dinsdag ook besproken.

Houben was 26 februari ’s ochtends met de auto onderweg naar het gemeentehuis toen een man met een bivakmuts de weg opliep en het wapen op hem richtte.