Grapperhaus neemt het op voor taserende agent

De agenten die tegen de regels in een stroomstootwapen hebben gebruikt tegen een dementerende Rotterdammer, verdienen ook begrip. Het was voor hen een ,,hele akelige noodsituatie”, vindt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Grapperhaus neemt het op voor de politie, die onder vuur ligt sinds het incident van afgelopen weekeinde uitkwam. Het voorval wordt nog onderzocht, maar het schort in ieder geval niet aan de kennis van de regels, stelt de minister. De agenten wisten dat ze de taser niet in psychiatrische instellingen mogen gebruiken, maar beseften niet dat ze op een verpleeghuisafdeling waren waar dat verbod ook geldt. Extra instructies voor de politie vindt hij dan ook niet nodig.

,,De politie deed dit niet uit gemak of iets dergelijks”, benadrukt Grapperhaus. ,,Dit was echt hele akelige nood.” Hij gaat ,,spoedig” in gesprek met de Rotterdamse politiechef Frank Paauw, al is hij heel tevreden over diens commentaar op de gebeurtenissen.