Koen Davidse naar de Wereldbank

Diplomaat Koen Davidse gaat in november naar de Wereldbank. Hij is nu nog plaatsvervangend hoofd van de VN-missie in Mali. Het kabinet maakte zijn voordracht vrijdag bekend. Hij volgt als bewindvoerder Frank Heemskerk op, die deze functie sinds april 2013 vervult.

Eerder was ook oud-minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken voor de post in de running. De VVD’er trok zich na kritiek – onder meer uit het kabinet – uit de sollicitatieprocedure terug. Zijlstra keert terug naar het bedrijfsleven.

Davidse werkt sinds begin oktober 2015 in Mali. Hij werkte daarvoor bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Wereldbank en de Verenigde Naties. Voor hij naar Mali vertrok, was hij directeur multilaterale organisaties en mensenrechten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Wereldbank verstrekt leningen, kredieten, garanties en technische assistentie aan ontwikkelingslanden.