Kosten aardgasloos wonen baren zorgen

Steeds meer mensen weten dat aardgasloos wonen op den duur noodzakelijk is, maar de kosten ervan zijn reden tot zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van de stichting Hier Klimaatbureau onder ruim 2000 Nederlanders. Het onderzoek werd uitgevoerd door Peil, het enquêtebureau van Maurice de Hond.

Hier doet sinds 2016 onderzoek naar de houding van Nederlanders over het verdwijnen van aardgas als energiebron. Met 57 procent is het aantal Nederlanders dat het ermee eens is dat huishoudens gaan stoppen aardgas stabiel. Vorig jaar bedroeg het percentage 58. Het aantal mensen dat opziet tegen de kosten steeg van 35 procent in 2017 naar 47 procent dit jaar.

Op de vraag waarom mensen het er mee eens zijn, zei 32 procent vanwege de aardbevingen in Groningen, 30 procent noemde het klimaatprobleem en 5 procent wilde minder afhankelijk zijn van Rusland als gasleverancier. Van de ondervraagden wil 29 procent niet van het gas af. Van hen omschreef 11 procent aardgasloos wonen als ‘weer zo’n linkse hype’.

Het aantal mensen dat van de transitie weet is inmiddels flink toegenomen. Vorig jaar was 51 procent op de hoogte van de plannen, dit jaar is 76 procent.