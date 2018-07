Onder de Groningse plaats Hoogezand heeft vrijdagochtend even na 10.00 uur een lichte aardbeving plaatsgevonden. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1.1. De beving was op een diepte van 3 kilometer en is volgens het instituut het gevolg van de gaswinning.

Het was al de vijfde beving deze maand, in juni waren het er zes, waarvan vijf in de provincie Groningen. De zesde, met een kracht van 2.5, was in het Noord-Hollandse Warder en ook veroorzaakt door gaswinning.