Man opgepakt voor liquidatie Amsterdam

Een 44-jarige man uit Servië is opgepakt voor de moord op de crimineel Goran Tasic. Die werd in maart geliquideerd in Amsterdam-Slotervaart. Vermoedelijk handelde hij in drugs en was hij betrokken geraakt bij een ruzie over verdovende middelen.

De verdachte is donderdag aangehouden. Hij reed vanuit Amsterdam naar België. Net na de grens werd hij opgepakt. In zijn auto lag veel contant geld verstopt, aldus de politie.

Bij het onderzoek naar de liquidatie kreeg de politie aandacht voor een huis in Amsterdam-Zuid. Daar is een 34-jarige Serviër opgepakt voor drugshandel. In de woning werd meer dan 1,5 miljoen euro gevonden.