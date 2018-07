Media krijgen laatste blik op Eikenhorst

De bloemperken en het gazon van de Eikenhorst wordt dit jaar een invasie van fotografen en camerateams bespaard. Koning Willem-Alexander houdt vrijdagmiddag de fotosessie die het begin van de zomervakantie inluidt dit keer aan de voorkant van zijn Wassenaarse woning, waar de pers naar verluidt minder schade kan aanrichten.

Het is de vierde keer sinds 2010 dat de ontmoeting met de media bij de Eikenhorst plaatsvindt. In andere jaren werd ook gekozen voor het Wassenaarse strand, landgoed de Horsten, de koninklijke stallen, Warmond en het Italiaanse Tavarnelle. Ook waren er fotosessies in december, tijdens de Argentijnse zomer.

De verwachting is dat het de laatste sessie is bij de Eikenhorst, waar Willem-Alexander en Máxima deze week precies vijftien jaar geleden officieel zijn gaan wonen. Volgend jaar moet de ingrijpende en kostbare renovatie van paleis Huis ten Bosch in Den Haag zijn afgerond en zal het koninklijk gezin daar gaan wonen.

Een verhuisdatum is overigens nog niet bekend en evenmin is duidelijk wat er gaat gebeuren met de Eikenhorst nadat de koning daar de deur achter zich dichttrekt. Hij zal het vermoedelijk achter de hand houden, zoals zijn moeder koningin Beatrix deed met haar kasteeltje Drakensteyn, waar ze naar haar aftreden weer naar verhuisde.