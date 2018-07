Omtzigt: regel eindelijk nabestaandenpensioen

Het is hoog tijd dat het nabestaandenpensioen goed geregeld wordt. Volgens Pieter Omtzigt worden ,,nabestaanden volledig vergeten”. Dit zegt het CDA-Kamerlid in De Telegraaf. Samen met de ChristenUnie stelt Omtzigt vrijdag voor dat er een uniforme regeling komt.

Wie overstapt naar een andere baan kan volgens het Kamerlid opgebouwde rechten verliezen en dit leidt tot schrijnende gevallen. ,,Dan kan de nabestaande opeens ver onder bijstandsniveau eindigen”, stelt Omtzigt. Ook maakt het uit of iemand vlak voor of vlak na de pensioenleeftijd overlijdt. ,,Dat is toch niet uit te leggen!”

In het concept-pensioenakkoord van de sociale partners is het nabestaandenpensioen volgens hem niet uitgewerkt. ,,Ik maak me daar grote zorgen over.” Desnoods moet daarom maar het bestaande stelsel worden aangepast. ,,Als dit huidige stelsel nog even mee moet, dan moet het maar daarin geregeld worden.”