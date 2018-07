Regio Midden mag ook met vakantie

Scholen in de regio Midden, waaronder de provincies Utrecht en Zuid-Holland evenals delen van Gelderland, sluiten vrijdagmiddag hun deuren voor de zomervakantie. In de regio Zuid (de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en gemeenten in Gelderland) begon de vakantie vorige week al.

Over een week volgt regio Noord (Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland).

Traditiegetrouw is het begin van de schoolvakantie per regio het startsein voor veel Nederlanders om vrij te nemen. Ondanks het begin van de zomervakantie in Midden-Nederland, verwacht de ANWB een normale avondspits vrijdag. ,,Hooguit is het wat drukker op de snelwegen rond Utrecht en Arnhem”, aldus de verkeersdienst.

Maar de Europese wegen, vooral die in Frankrijk, lopen komend weekend volgens de ANWB wel vol. ,,Vrijdagmiddag- en avond is het zeer druk op alle wegen rondom Parijs. Op zaterdag breidt zich de drukte over de rest van het land uit.”