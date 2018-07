Roken en vuur in de ban op deel Zwarte Cross

Vanwege de aanhoudende droogte zijn er op het festival De Zwarte Cross in Lichtenvoorde een aantal onderdelen waarin vuur een rol speelt aangepast of geschrapt. Ook heeft de organisatie een rookverbod uitgevaardigd voor een deel van het terrein, de Oase, dat ook met water besproeid zal worden. Bezoekers dienen hun peuken te doven in emmers met water om het risico op brand zo klein mogelijk te houden.

Een spectaculair onderdeel, het aansteken van het kampvuur met een zogenoemde jettruck, gaat niet door. De organisatie laat het kampvuur wel branden, maar zal het vuur op een conventionele manier aansteken.

Het volledig uitverkochte festival in de Achterhoek verwacht over het hele weekend 220.000 bezoekers. Op 33 verschillende podia komen ruim 250 bands en duizend theaterartiesten in actie. Op de camping overnachten 25.000 bezoekers die het hele weekend aanwezig zijn.

Elke editie heeft een bijzonder onderdeel. Deze keer brengen 65.000 bezoekers op vrijdag om 20.00 uur een massaal eresaluut van een minuut aan het leven tijdens de zogenoemde Levendenherdenking, georganiseerd in samenwerking met Amnesty International.

De bezoekers van het meest luidruchtige festival van Nederland wordt gevraagd om 50 seconden muisstil te zijn, gevolgd door 10 seconden luid gejuich. ,,Hiermee willen we op een positieve en ludieke manier aandacht vragen voor de vrijheid aangezien dit niet vanzelfsprekend is.”