‘Uitgebrande auto gebruikt bij schietpartij’

De witte bestelauto die donderdagnacht brandend werd aangetroffen op de Stadionkade in Amsterdam is volgens de politie waarschijnlijk gebruikt bij de schietpartij eerder die avond in De Pijp.

In een horecagelegenheid aan de Dusartstraat kwam aan het begin van de avond een man binnenlopen die het vuur opende op een aantal mannen. Een van het werd in de borst geraakt en is levensgevaarlijk gewond. De andere twee liepen schotwonden op in een been of een arm.

De schutter vluchtte in de witte bestelauto en is nog voortvluchtig. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij en van het moment dat de bestelauto werd geparkeerd en in brand gestoken.