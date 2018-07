Veel vakanties begonnen in de file

Heel wat Nederlanders zijn hun vakantie vrijdag begonnen in de file. Volgens Rijkswaterstaat verliep de tweede ‘zomervakantie-uittocht’ drukker dan de afgelopen jaren. Op het hoogtepunt van de avondspits telde de dienst 231 kilometer aan files op de snelwegen.

Voor veel mensen uit het midden van het land is nu de zomervakantie begonnen. Daaronder vallen Zuid-Holland, Utrecht en delen van Gelderland. Regio Zuid had vorige week als eerste vakantie. Over een week volgt regio Noord (Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland).

Los van de vakanties zijn er veel festivals dit weekend: North Sea Jazz in Rotterdam is vrijdagavond van start gegaan. De Zwarte Cross in Lichtenvoorde, een van de grootste festivals van Nederland, barstte donderdag al los en duurt nog tot en met zondag. In Hilvarenbeek is hiphopfestival Woo Hah! en in Eindhoven is zaterdag Dynamo Metal Fest.

Op Europese wegen wordt een druk weekend verwacht. Zo vieren de Fransen zaterdag hun nationale feestdag, wat vaak tot verkeerschaos leidt. In Duitsland gaat de regio Noordrijn-Westfalen met vakantie.