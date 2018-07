Verdachte ‘gelaten’ over straf doden Savannah

De zeventienjarige jongen die is veroordeeld voor doodslag op Savannah uit Bunschoten, heeft gelaten op zijn straf gereageerd. Dat zei zijn advocate Fleur Zijderveld nadat ze hem kort telefonisch had gesproken.

De verdachte was niet zelf aanwezig bij de uitspraak. Hij had er wel graag bij willen zijn, maar dat leverde hem te veel stress op door de aanwezigheid van de vele media, zei Zijderveld. Ze zal later vrijdag nog met hem praten. Ook zal ze zich nog samen met de jongen en zijn ouders beraden op een eventueel hoger beroep.

Zijderveld noemde de straf passend bij het oordeel van de rechtbank, ook al heeft haar cliënt zelf altijd ontkend. Ze vindt het belangrijk dat haar cliënt zo snel mogelijk een behandeling ondergaat want dat heeft hij volgens haar nodig. Uit onderzoek blijkt dat hij een ontwikkelingsachterstand heeft.