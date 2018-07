Verdachte van doden Savannah hoort vonnis

De jongen uit Den Bosch die wordt verdacht van de moord op de veertienjarige Savannah uit Bunschoten hoort vrijdag zijn vonnis. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in juni de maximale straf tegen de zeventienjarige jongen, twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs.

Savannah werd vorig jaar op 4 juni dood gevonden in een sloot op het industrieterrein in haar woonplaats, nadat ze enkele dagen was vermist. Savannah verdween nadat ze een afspraak had gehad met de destijds zestienjarige jongen uit Den Bosch.

Volgens het OM pleegde de jongen de moord met voorbedachten rade, omdat uit onlineberichten kan worden afgeleid dat hij voor haar verdwijning al van plan was Savannah iets aan te doen.

Op camerabeelden is te zien dat hij kort na de ontmoeting op haar fiets rijdt en bij een huiszoeking zijn spullen van het meisje gevonden die zij toen bij zich had. Ook zijn op zijn kleding modder- en watersporen aangetroffen die gelinkt kunnen worden aan de sloot waarin ze is gevonden.

De zaak is achter gesloten deuren behandeld, omdat de verdachte minderjarig is. De uitspraak is wel openbaar.