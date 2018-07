Vier ministers vallen in voor Rutte

Premier Mark Rutte laat het landsbestuur tijdens zijn zomervakantie over aan vier collega’s, die hem beurtelings vervangen. Het meeste werk lijkt neer te komen op minister Ank Bijleveld van Defensie en minister van Justitie Ferd Grapperhaus.

Na Bijleveld, die het spits afbijt, en Grapperhaus nemen achtereenvolgens minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) voor Rutte waar. Ollongren hakte al vaker met dat bijltje: de D66’er is vicepremier en vervangt de minister-president geregeld. Bijleveld komt aan het eind van Ruttes vakantie nog een keer aan de beurt.

Het kabinet was vrijdag voorlopig voor het laatst bijeen. De Tweede Kamer is al een week met zomerreces en ook veel bewindslieden gaan nu met vakantie. De eerstvolgende ministerraad is 17 augustus, zegt Rutte. ,,De week daarna wordt het weer druk” met het overleg over de begroting die het kabinet op Prinsjesdag presenteert.

De premier houdt altijd voor zich waar hij zijn vakantie doorbrengt. ,,Maar als er grote dingen zijn, ben ik meteen terug. Ik zeg niet waar ik heen ga, maar het is niet ver.”