‘Arrestatie in zaak doodgeslagen Nederlander’

De Spaanse politie heeft op het eiland Mallorca een man gearresteerd in de zaak van de Nederlandse man (34) die vrijdag zwaargewond langs een weg werd gevonden en kort daarna overleed. Het zou gaan om de man die het slachtoffer aantrof en hem met de auto naar het ziekenhuis bracht, melden Spaanse media.

Waarom de man precies is aangehouden is niet bekend. De politie heeft een huiszoeking gedaan en onderzoekt de verklaringen die hij over het incident heeft afgelegd op mogelijke tegenstrijdigheden. Hij zou in tweede instantie een andere plaats hebben genoemd waar hij de Nederlander heeft gevonden. Volgens de eerste verklaring van de man werd de Nederlander vrijdagochtend vroeg aangevallen en bewusteloos geslagen door een groep mannen.

Het slachtoffer overleed in kritieke toestand in een ziekenhuis. Vrijdag werd nog door Spaanse media gemeld dat de aanval was opgenomen door een bewakingscamera.

Verscheidene media melden dat het slachtoffer de filmeditor Wouter van Luijn uit Amsterdam is. Collega’s uit de filmwereld hebben via sociale media geschokt gereageerd op zijn dood en medeleven betuigd.