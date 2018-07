Plofkraak in winkelcentrum Emmen

Rond 3.10 uur is Emmen opgeschrikt door een plofkraak in het winkelcentrum aan de Statenweg. De omgeving van het winkelcentrum is afgezet voor onderzoek.

,,Een explosievenexpert is onderweg om te kijken of er nog wat is achtergebleven”, meldt een politiewoordvoerder. ,,Daarna kunnen wij sporenonderzoek gaan doen.” Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. ,,Voor zover wij weten zijn er ook geen ooggetuigen die iets gezien kunnen hebben.”

De pinautomaat stond bij een ingang van het winkelcentrum in een deel waar geen appartementen zitten. Daardoor hoefden geen woningen ontruimd te worden. Of het winkelcentrum zaterdagochtend open gaat, kon de woordvoerder niet zeggen.

Wel zijn mensen in de omgeving wakker geworden door de knal. ,,Omwonenden hoorden een enorme dreun”, aldus de woordvoerder.