Rechtshulp aan agenten kost miljoenen

De juridische bijstand aan politiemensen die betrokken zijn geweest bij onder meer geweldsincidenten heeft de afgelopen jaren 4,7 miljoen euro gekost. Dat bedrag bevestigt de politie na berichtgeving door de NOS.

Agenten die juridische bijstand nodig hebben, bijvoorbeeld na het gebruik van het dienstwapen, pepperspray of andere geweldsmiddelen, hebben recht op een ter zake kundige advocaat. Daarvoor heeft de politie veertien advocatenkantoren geselecteerd waaruit de betrokken politieman kan kiezen.

Volgens de NOS, die de kosten per kantoor voor de juridische hulp heeft opgevraagd, hebben andere strafrechtadvocaten kritiek op de hoogte van de rekeningen van hun collega’s. Zo bracht een van de kantoren sinds 2015 bijna 2,7 miljoen euro in rekening. Advocaten van dat kantoor verdedigden onder anderen de agenten die betrokken waren bij de zaak rond Mitch Henriquez. De man overleed na zijn arrestatie in juni 2015 na een muziekfestival in Den Haag.

Vorige maand wees de Raad van State het verzoek af van nabestaanden van Henriquez om informatie over welke rechtsbijstand de betrokken agenten hebben gekregen, wie de advocaten heeft ingeschakeld en wat dat kostte.

De NOS verkreeg de cijfers over de advocaatskosten door een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

De politie zegt in een reactie als werkgever de plicht te hebben om agenten in voorkomende gevallen goede juridische bijstand te geven. Over de tarieven zijn afspraken gemaakt en die zijn goedgekeurd, zegt een woordvoerster. Zij stelt dat de advocaten gespecialiseerd zijn in juridische kwesties rond het politiewerk en daarvoor ook de nodige trainingen hebben gevolgd.