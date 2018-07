Treinverkeer stilgelegd door brand Hilversum

Bij werkzaamheden in een transformatorhuis van de NS in Hilversum is zaterdagochtend een grote brand uitgebroken, meldt de brandweer Gooi- en Vechtstreek. Dat elektriciteitshuis staat langs de Oude Amersfoortseweg. Tussen Hilversum en Amersfoort rijden geen Intercity’s door inzet van hulpdiensten.

De brandweer wacht nog met blussen totdat de elektriciteit naar het transformatorhuisje is afgekoppeld. Het blussen kan veel rook veroorzaken. Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.

De NS verwacht dat de stremming van Intercity’s tot ongeveer 13.00 uur zal duren.